16:47
24 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда

      1520
      Аттестаты "ЛНР" ничего не стоят
      Аттестаты "ЛНР" ничего не стоят / Unsplash

      Знаете, что стержень всей нашей жизни? Материнская любовь. Не любовь в общем или любовь в частностях, как влечение. А именно самая мощная из сил – материнская любовь. Интересно, почему до сих пор не научились добывать энергию из этой невидимой силы, которая могла бы запускать электростанции и двигать поезда?

      Мамы при мне обсуждают несколько вопросов: можно ли купить украинский аттестат и сколько это может стоить? Мой знакомый купил такой аттестат для дочери еще в 2016 году, не зная, куда она решит поступать. Подстраховался, чтобы развязать руки дочери. И я рассказала эту историю знакомым мамам, а те живо обсуждают, можно ли сейчас, спустя три года, купить там же аттестат для их детей. 

      Читайте також: Будни "ЛНР": светские балы и голодные пенсионеры

      Просят узнать и дать контакт. Это как приданое детям, как инвестиция в их будущее, предусмотрительность и здоровый прагматизм. Дальше разговор заходит о другом – нужно ли делать паспорт ребенку в Украине в 14 лет и нужна ли для этого справка переселенца. И еще, куда поступать дальше. Если с аттестатом "ЛНР", то в Украине можно поступить только на контракт, потому что не сдано ЗНО. А если учиться здесь, то это как не пришей кобыле хвост – диплом местного значения и местной силы, не признанный больше нигде.

      И уже под конец беседы разговор плавно перешел на спорт. И здесь меня тоже ждало открытие – мамы горячо завидуют всему, что удается решить через Украину. Говорят, что можно даже здесь получать украинские спортивные аттестаты. Их привозят из Украины, а кружки здесь оформляют как филиалы спортивных секций. И мамы завидуют тем, кому удалось попасть именно в такие спортивные секции – украинские дипломы дают шанс вырваться отсюда.

      Все пути ведут в Украину?

      Но даже если отойти от всего этого, я не перестаю восхищаться тем, что в любые времена матери имеют силу, желание, мотивацию давать своим детям лучшее. Вести их по январскому гололеду сквозь мороз и метели на музыку, айкидо, футбол, английский, гимнастику… Нести их рюкзачки, скрипки, форму... Заворачивать с собой бутерброды, давать банан, встречать, дремать в ожидании в теплом холле музыкальной школы или спортивной секции, компенсируя какой-то ночной недосып. 

      Даже стены домов в Луганске говорят сами за себя
      Даже стены домов в Луганске говорят правда

      И снова наклонившись навстречу ветру вести за руку сквозь пургу, гололед, по темным улицам, уверенно шагая не на уроки фортепиано, а в какое-то совсем другое будущее, в котором будет лучшая жизнь, достаток, выбор, возможности. Освещать путь не карманным фонариком – оружием от всего – а силой материнской любви, которая могла бы запускать электростанции, если бы удалось измерить эту невидимую и огромную силу.

      Я восхищаюсь материнской верой во что-то лучшее, чего уже не достанется этим усталым женщинам, кто привычно носит единственную куртку и чинит старые сапоги, но неизменно дает ребенку с собой бутерброд и банан.

      Это как билетик в лучшее будущее, как билет туда, куда по особой льготе попадут только их дети, так как этим усталым матерям вряд ли купить билет для себя. Я восхищаюсь их умением экономить и мечтать. Восхищаюсь их верой в лучшую жизнь. Странно, но эта вера не менялась ни двадцать лет назад, ни сейчас.

      Читайте також: Жизнь по-лугански: мечта вырваться и добиться чего-то в жизни убита напрочь

      blog_ava
      Ніяких гастролей у Росії: MARUV поставили умову для участі у Євробаченні-2019
      сьогодні
      5868
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини Луганська Війна на Донбасі Новини політики Публікації
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      сьогодні , 16:01 Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      Ольга Черненко 1470
      5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості
      сьогодні , 11:49 5 найпоширеніших помилок при купівлі нерухомості
      3399
      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      сьогодні , 09:01 Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 9980
      Хочу щоб настав мир і щоб нарешті це закінчилося, – MARUV про війну на Донбасі
      сьогодні , 01:54 Хочу щоб настав мир і щоб нарешті це закінчилося, – MARUV про війну на Донбасі
      6839
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 лютого , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 15232
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук