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      Письмо политзаключенного Сущенко: что просит передавать ему из Украины

      16 Читати новину українською
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / expres.onlin

      Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно осужден в России, в своих письмах просит больше рассказывать ему новостей об Украине.

      Сообщил он об этом в письме к киевлянке, пишет издание "Украинская правда".

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      Сущенко отметил, что ему могут передавать посылки и бандероли только один раз в четыре месяца.

      Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также новости музыки. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит этих тем ощущается особенно,
      – рассказал политический заключенный Роман Сущенко.

      Лист Сущенко
      Письмо от Романа Сущенко

      Лист Сущенко
      Письмо от Романа Сущенко

      Тем, кто хочет написать письмо украинским политическим заключенным в России и поддержать их, проект LetMyPeopleGo сообщил правила их написания. Ведь в российских тюрьмах существует тюремная цензура, которая решает пропускать ли письма к пленнику.

      1. Письмо должно быть написано на русском языке.
      2. Текст должен быть политически нейтральным.
      3. На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО заключенного.
      4. Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, добавьте к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты пригодятся им – в тюрьме даже это в дефиците.

      Узнать перечень адресов украинских политзаключенных можно благодаря проекту LetMyPeopleGo.

      Что известно про Романа Сущенко?Это – украинский журналист и политзаключенный.

      30 сентября 2016 года его задержали и арестовали в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины.

      Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Сущенко Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России
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