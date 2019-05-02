Письмо политзаключенного Сущенко: что просит передавать ему из Украины

Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно осужден в России, в своих письмах просит больше рассказывать ему новостей об Украине.

Сообщил он об этом в письме к киевлянке, пишет издание "Украинская правда".

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Сущенко отметил, что ему могут передавать посылки и бандероли только один раз в четыре месяца.

Я вам благодарен за ваши рисунки, рецензии на современные фильмы, а также новости музыки. Если на этом ваше желание не иссякнет, то попрошу вас еще поделиться новостями из Киева и Украины. Дефицит этих тем ощущается особенно,

– рассказал политический заключенный Роман Сущенко.



Письмо от Романа Сущенко



Письмо от Романа Сущенко

Тем, кто хочет написать письмо украинским политическим заключенным в России и поддержать их, проект LetMyPeopleGo сообщил правила их написания. Ведь в российских тюрьмах существует тюремная цензура, которая решает пропускать ли письма к пленнику.

Письмо должно быть написано на русском языке. Текст должен быть политически нейтральным. На конверте важно указывать год рождения и полные ФИО заключенного. Кроме того, если Вы хотите, чтобы адресат Вам ответил, добавьте к письму чистый лист бумаги и конверт. Даже если вы не ждете ответа, все равно бумага и конверты пригодятся им – в тюрьме даже это в дефиците.

Узнать перечень адресов украинских политзаключенных можно благодаря проекту LetMyPeopleGo.

Что известно про Романа Сущенко?Это – украинский журналист и политзаключенный.



30 сентября 2016 года его задержали и арестовали в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины.



Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.