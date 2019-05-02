Лист політв'язня Сущенка: що просить передавати йому з України

Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно засуджений у Росії, у своїх листах просить більше розповідати йому новин з України.

Повідомив він про це у листі до киянки, пише видання "Українська правда".

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Сущенко зазначив, що йому можуть передавати посилки та бандеролі тільки один раз на чотири місяці.

Я вам вдячний за ваші малюнки, рецензії на сучасні фільми, а також за новини музики. Якщо на цьому ваше бажання не вичерпається, то попрошу вас ще поділитися новинами з Києва та України. Дефіцит на ці теми відчувається особливо,

– розповів політичний в’язень Роман Сущенко.



Лист від Романа Сущенка



Лист від Романа Сущенка

Тим, хто хоче написати листа українським політичним в'язням у Росії та підтримати їх, проект LetMyPeopleGo повідомив правила їх написання. Адже в російських в'язницях існує тюремна цензура, яка вирішує чи пропускати листи до полоненого.

Лист повинен бути написаний російською мовою. Текст мусить бути політично нейтральним. На конверті важливо вказувати рік народження та повні ПІБ в'язня. Крім того, якщо Ви хочете, аби адресат Вам відповів, додайте до листа чистий аркуш паперу і конверт. Навіть якщо Ви не чекаєте на відповідь, все одно папір і конверти стануть їм у пригоді – у в'язниці навіть вони в дефіциті.

Дізнатися перелік адрес українських політв'язнів можна завдяки проекту LetMyPeopleGo.

Що відомо про Романа Сущенка?Це – український журналіст і політв'язень.



30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві. Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України.



Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.