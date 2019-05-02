Лист політв'язня Сущенка: що просить передавати йому з України
Український журналіст Роман Сущенко, який незаконно засуджений у Росії, у своїх листах просить більше розповідати йому новин з України.
Повідомив він про це у листі до киянки, пише видання "Українська правда".
Читайте також: Грецький Акрополь з-за грат: політв’язень Сущенко прислав з колонії новий малюнок (фото)
Сущенко зазначив, що йому можуть передавати посилки та бандеролі тільки один раз на чотири місяці.
Я вам вдячний за ваші малюнки, рецензії на сучасні фільми, а також за новини музики. Якщо на цьому ваше бажання не вичерпається, то попрошу вас ще поділитися новинами з Києва та України. Дефіцит на ці теми відчувається особливо,
– розповів політичний в’язень Роман Сущенко.
Лист від Романа Сущенка
Лист від Романа Сущенка
Тим, хто хоче написати листа українським політичним в'язням у Росії та підтримати їх, проект LetMyPeopleGo повідомив правила їх написання. Адже в російських в'язницях існує тюремна цензура, яка вирішує чи пропускати листи до полоненого.
- Лист повинен бути написаний російською мовою.
- Текст мусить бути політично нейтральним.
- На конверті важливо вказувати рік народження та повні ПІБ в'язня.
- Крім того, якщо Ви хочете, аби адресат Вам відповів, додайте до листа чистий аркуш паперу і конверт. Навіть якщо Ви не чекаєте на відповідь, все одно папір і конверти стануть їм у пригоді – у в'язниці навіть вони в дефіциті.
Дізнатися перелік адрес українських політв'язнів можна завдяки проекту LetMyPeopleGo.
Що відомо про Романа Сущенка?Це – український журналіст і політв'язень.
30 вересня 2016 року його затримали та арештували у Москві. Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України.
Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.