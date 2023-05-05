Этот пистолет широко используют чешские правоохранители. Кроме этого, это является одним из лучших огнестрельных оружий в мире.

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Петр Павел привез подарок президенту Украины

В своем твиттере чешский президент 5 мая сообщил, что во время своего очередного визита в Киев он привез для украинского руководителя пистолет CZ 75 с серийным номером 22. Этим подарком он хотел показать свое "уважение к украинскому героизму".



Петр Павел привез подарок Владимиру Зеленскому / Фото Петра Павела

Кроме этого, чешский лидер напомнил, что российское полномасштабное вторжение "ударило по несокрушимости украинцев". Однако заверил, что Чехия всегда будет рядом с украинцами и будет помогать им оружием выбить оккупантов.



Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75 / Фото Петра Павела

Обратите внимание! СZ 75 – это самозарядный пистолет, произведённый в Чехословакии еще в 1975 году. Его широко используют по всему миру. Пистолет имеет высокую точность стрельбы при высокой пробивной способности шара. Его удобно держать в руке и стрелять из него.

Зеленский умеет стрелять из пистолета

Недавно украинцы узнали еще одну важную вещь из жизни Владимира Зеленского. Как оказалось, украинский руководитель умеет хорошо пользоваться огнестрельным оружием.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что у него есть собственный пистолет для защиты. Поэтому если бы россияне попытались брать Банковую в начале войны, то он не сдался бы в плен, а отбивался до последнего.

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