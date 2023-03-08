По сравнению с предыдущим годом бизнес чешской компании вырос более чем на 30%, а ее товары, по прогнозам, могут пользоваться большим спросом еще 3 – 5 лет.

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Как рассказал гендиректор Inflatech Войтех Фрессер, мощность его компании, расположенной в городе Децин на севере Чехии, составляет до 50 макетов в месяц.

Как надувная техника обманывает врага

Надувная техника предназначена для ввода в заблуждение вражеских сил: через камеры, тепловизоры и радары их заставляют поверить, что они заметили важную цель, и использовать собственное оружие для уничтожения "приманки" стоимостью ориентировочно в 100 тысяч долларов.

Я могу себе представить, что если мы хотим поддержать страну-партнера, которая находится в беде, то мы могли бы отправить ей надувные приманки. Или она уже имеет их, а если нет, то обязательно получит,

– так Фрессер ответил на вопрос, поставляют ли продукцию компании в Украину.

Интересно, что среди версий "приманок" есть американские системы HIMARS. Да, СМИ предполагают, что именно такие уничтоженные надувные муляжи могли быть представлены Россией как доказательства "ликвидации" РСЗО в Украине.



Надувной танк-муляж / AP

Согласно общедоступным источникам, Россия уже "уничтожила" на 140% больше HIMARS, чем было доставлено в Украину. Ранее в Чехии уже показывали на видео надувную ловушку, которую враги часто путают с западным военным вооружением

Летом, когда россияне усиленно хвастались тем, как один за другим уничтожают HIMARS, иностранные журналисты рассказали, что их целью стали деревянные муляжи вооружение. По данным СМИ, пока Украина не потеряла ни одну установку HIMARS, которую нам предоставили западные партнеры.