Петр Павел заявил, что во время визита в Украину он провел множество переговоров. Чешский лидер посетил наше государство 28 апреля 2023 года.

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Что известно о заявлении президента Чехии

Петр Павел рассказал, что критическая нехватка боеприпасов ограничивает украинских военных в способности эффективно защищаться и осуществлять успешное контрнаступление.

Из переговоров, которые я провел в Украине – а их было очень много, как на центральном уровне, так и на уровне одного региона – стало понятно, что больше всего сегодня Украине для успешной обороны нужны боеприпасы,

– заявил чешский лидер.

Петр Павел объяснил, что Чехия:

будет искать возможности как увеличить поставки боеприпасов в Украину из собственных запасов;

будет искать "креативные пути" их снабжения вместе с другими союзниками в ближайшее время.

Президент Чехии заявил, что такие возможности есть. Также он пояснил, что Россия использует в четыре – пять раз больше снарядов, чем Вооруженные Силы Украины.

Петр Павел посетил Украину

Президент Чехии Петр Павел вместе с лидером Словакии Зузаной Чапутовой 28 апреля посетили Киев. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран также побывали в разбитых российскими захватчиками Буче и Бородянке.

Павел, отставной генерал НАТО, во время визита в Украину в очередной раз заверил, что Чехия и другие страны Альянса не будут отправлять своих солдат на войну в Украину, ведь это будет означать непосредственное столкновение с Россией. В то же время он добавил, что ценно то, что Европа не испугалась перед угрозой и не позволила Путину достичь своих планов. Кроме того, желание избежать конфликта со стороны Запада может быть расценено Кремлем как слабость.

Следует отметить, что во время визита Петр Павел и Зузана Чапутова во время воздушной тревоги сидели в укрытии.



В укрытии организована рабочая встреча / Фото Ceske Noviny