Петр Павел заявив, що під час візиту в Україну він провів багато переговорів. Чеський лідер відвідав нашу державу 28 квітня 2023 року.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Що відомо про заяву президента Чехії

Петр Павел розповів, що критична нестача боєприпасів обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснювати успішний контрнаступ.

З переговорів, які я провів в Україні – а їх було дуже багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону – стало цілком зрозуміло, що найбільше сьогодні Україні для успішної оборони потрібні боєприпаси,

– заявив чеський лідер.

Петр Павел пояснив, що Чехія:

шукатиме можливості як збільшити постачання боєприпасів в Україну з власних запасів;

буде шукати "креативні шляхи" їхнього постачання разом з іншими союзниками найближчим часом.

Президент Чехії заявив, що такі можливості є. Також він пояснив, що наразі Росія використовує у чотири-п'ять разів більше снарядів, ніж Збройні Сили України.

Петр Павел відвідав Україну

Президент Чехії Петр Павел разом з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою 28 квітня відвідали Київ. Вони зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн також побували у розбитих російськими загарбниками Бучі та Бородянці.

Павел, який є відставним генералом НАТО, під час візиту в Україну вкотре запевнив, що Чехія й інші країни Альянсу не відправлятимуть своїх солдатів на війну в Україну, адже це означатиме безпосереднє зіткнення з Росією. Натомість він додав, що цінно те, що Європа не злякалася перед загрозою та не дозволила Путіну досягти своїх планів. Окрім того, бажання уникнути конфлікту з боку Заходу може бути розцінене Кремлем як слабкість.

Варто зазначити, що під час візиту Петр Павел та Зузана Чапутова під час повітряної тривоги сиділи в укритті.



В укритті організували робочу зустріч / Фото Ceske Noviny