Так, по обіді українська влада попередила українців про ризик повітряних атак на значній частині території країни.
До теми Зеленський зустрівся з президентом Чехії – відставним генералом НАТО та лідеркою Словаччини
Зустріч продовжили в укритті
Програму президента Чехії переформатували під обставини. Його команда організувала робочу зустріч з представниками кримських татар в імпровізованому режимі в укритті.
До речі, ховались політики у підземному паркінгу. Там розмістили столи і стільці на кілька десятків людей. Туди прибули лідери кримських татар Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров.
В укритті організували робочу зустріч / Фото Ceske Noviny
Через 40 хвилин тривогу в Києві скасували. Чапутова першою покинула укриття. Павел закінчив переговори з кримськими татарами і пішов за нею.
Як укриття використали підземний паркінг / Фото Ceske Noviny
Що відомо про візит лідерів
- Президент Чехії Петр Павел та лідерка Словаччини Зузана Чапутова приїхали до Києва вранці 28 квітня. Вони зустрілись з президентом Володимиром Зеленським.
- За результатами візиту підготували 6 проєктів зі спільного виробництва зброї та боєприпасів, навчальних літаків і ремонту танків. Передбачили можливість повного виробництва на території України.