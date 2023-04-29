Так, по обіді українська влада попередила українців про ризик повітряних атак на значній частині території країни.

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Зустріч продовжили в укритті

Програму президента Чехії переформатували під обставини. Його команда організувала робочу зустріч з представниками кримських татар в імпровізованому режимі в укритті.

До речі, ховались політики у підземному паркінгу. Там розмістили столи і стільці на кілька десятків людей. Туди прибули лідери кримських татар Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров.



В укритті організували робочу зустріч / Фото Ceske Noviny

Через 40 хвилин тривогу в Києві скасували. Чапутова першою покинула укриття. Павел закінчив переговори з кримськими татарами і пішов за нею.



Як укриття використали підземний паркінг / Фото Ceske Noviny

Що відомо про візит лідерів