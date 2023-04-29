Так, после обеда украинские власти предупредили украинцев о риске воздушных атак на значительной части территории страны.

К теме Зеленский встретился с президентом Чехии – отставным генералом НАТО и лидером Словакии

Встречу продолжили в укрытии

Программа президента Чехии была переформатирована под обстоятельства. Его команда организовала рабочую встречу с представителями крымских татар в импровизированном режиме в укрытии.

Кстати, прятались политики в подземном паркинге. Там разместили столы и стулья на несколько десятков человек. Туда прибыли лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров.


В укрытии организована рабочая встреча / Фото Ceske Noviny

Спустя 40 минут тревогу в Киеве отменили. Чапутова первой покинула укрытие. Павел закончил переговоры с крымскими татарами и последовал за ней.


Как укрытие использовали подземный паркинг / Фото Ceske Noviny

Что известно о визите лидеров

  • Президент Чехии Петр Павел и лидер Словакии Зузана Чапутова приехали в Киев утром 28 апреля. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.
  • По результатам визита подготовили 6 проектов совместного производства оружия и боеприпасов, учебных самолетов и ремонта танков. Предусмотрена возможность полного производства на территории Украины.