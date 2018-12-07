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      Пистолеты и винтовки: сколько оружия получит "Укрзализныця" и как его использовать

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      "Укрзализныця" закупает оружия на 2,6 миллиона
      "Укрзализныця" закупает оружия на 2,6 миллиона / Фото из открытых источников

      Филиал акционерной компании "Укрзализныця" – "Юго-Западная железная дорога" намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны стоимостью 2,616 миллиона гривен.

      Об этом сообщает УНИАН

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      Согласно информации Prozorro, "Укрзализныця" хочет закупить оружие у государственного научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины.

      Согласно тендерной документации, победившая компания поставит "Укрзализныце" 89 комплектов огнестрельного оружия, которые предусматривают 6 различных видов-среди них пистолеты, штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы. Оружие " УЗ " должно получить до 28 декабря этого года.

      Оружие будет предназначаться для службы военизированной охраны.

      К слову, пистолеты "Форт-229" и "Форт-224" с глушителями, которые собирается купить "Укрзализныця", в Украине еще используют подразделения специального назначения СБУ, МВД и Служба внешней разведки.

      Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщал, что из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме. Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця Военное положение в Украине Оружие
      Источник: 24 Канал
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