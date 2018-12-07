Пистолеты и винтовки: сколько оружия получит "Укрзализныця" и как его использовать

Филиал акционерной компании "Укрзализныця" – "Юго-Западная железная дорога" намерена закупить пистолеты, винтовки и патроны стоимостью 2,616 миллиона гривен.

Об этом сообщает УНИАН.

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Согласно информации Prozorro, "Укрзализныця" хочет закупить оружие у государственного научно-производственного объединения "Форт" МВД Украины.

Согласно тендерной документации, победившая компания поставит "Укрзализныце" 89 комплектов огнестрельного оружия, которые предусматривают 6 различных видов-среди них пистолеты, штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы. Оружие " УЗ " должно получить до 28 декабря этого года.

Оружие будет предназначаться для службы военизированной охраны.

К слову, пистолеты "Форт-229" и "Форт-224" с глушителями, которые собирается купить "Укрзализныця", в Украине еще используют подразделения специального назначения СБУ, МВД и Служба внешней разведки.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян сообщал, что из-за военного положения железная дорога будет работать в особом режиме. Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.