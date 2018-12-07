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      Пістолети і гвинтівки: скільки зброї отримає "Укрзалізниця" та як її використовуватиме

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      "Укрзалізниця" закуповує зброї на 2,6 мільйона
      "Укрзалізниця" закуповує зброї на 2,6 мільйона / Фото з відкритих джерел

      Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" – "Південно-Західна залізниця" має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони вартістю 2,616 мільйона гривень.

      Про це повідомляє УНІАН

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      Згідно з інформацією Prozorro, "Укрзалізниця" хоче закупити зброю у державного науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України.

      Відповідно до тендерної документації, компанія, яка перемогла, поставить "Укрзалізниці" 89 комплектів вогнепальної зброї, які передбачають 6 різних видів – серед них пістолети, штурмові гвинтівки та пістолети-кулемети. Зброю "УЗ" повинна отримати до 28 грудня цього року.

      Зброя буде призначатися для служби воєнізованої охорони.

      До слова, пістолети "Форт-229" і "Форт-224" з глушниками, які збирається купити "Укрзалізниця", в Україні ще використовують підрозділи спеціального призначення СБУ, МВС і Служба зовнішньої розвідки.

      Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі. Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.

      Теги: Новини України Новини політики Воєнний стан в Україні Зброя Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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