Пістолети і гвинтівки: скільки зброї отримає "Укрзалізниця" та як її використовуватиме

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" – "Південно-Західна залізниця" має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони вартістю 2,616 мільйона гривень.

Про це повідомляє УНІАН.

Читайте також: "Укрзалізниця" запускає новий маршрут з Києва до Вроцлава: графік руху

Згідно з інформацією Prozorro, "Укрзалізниця" хоче закупити зброю у державного науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України.

Відповідно до тендерної документації, компанія, яка перемогла, поставить "Укрзалізниці" 89 комплектів вогнепальної зброї, які передбачають 6 різних видів – серед них пістолети, штурмові гвинтівки та пістолети-кулемети. Зброю "УЗ" повинна отримати до 28 грудня цього року.

Зброя буде призначатися для служби воєнізованої охорони.

До слова, пістолети "Форт-229" і "Форт-224" з глушниками, які збирається купити "Укрзалізниця", в Україні ще використовують підрозділи спеціального призначення СБУ, МВС і Служба зовнішньої розвідки.

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі. Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.