Пістолети і гвинтівки: скільки зброї отримає "Укрзалізниця" та як її використовуватиме
Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" – "Південно-Західна залізниця" має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони вартістю 2,616 мільйона гривень.
Про це повідомляє УНІАН.
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Згідно з інформацією Prozorro, "Укрзалізниця" хоче закупити зброю у державного науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України.
Відповідно до тендерної документації, компанія, яка перемогла, поставить "Укрзалізниці" 89 комплектів вогнепальної зброї, які передбачають 6 різних видів – серед них пістолети, штурмові гвинтівки та пістолети-кулемети. Зброю "УЗ" повинна отримати до 28 грудня цього року.
Зброя буде призначатися для служби воєнізованої охорони.
До слова, пістолети "Форт-229" і "Форт-224" з глушниками, які збирається купити "Укрзалізниця", в Україні ще використовують підрозділи спеціального призначення СБУ, МВС і Служба зовнішньої розвідки.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомляв, що через воєнний стан залізниця працюватиме в особливому режимі. Україна запроваджує додаткові заходи із забезпечення охорони і оборони об'єктів інфраструктури.