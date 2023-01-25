Об этом в эфире 24 Канала заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его мнению, в социал-демократической партии Германии существует пропутинское наследие еще от эксканцлера Герхарда Шредера.
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"Писториус – самый яркий представитель. Он использует свою позицию министра обороны, чтобы оттянуть передачу танков на лишние месяцы. Писториус – это явная путинская "закладка". Это не удивительно, что такие остались в Германии", – уверен Пионтковский.
Немецкие власти изменили отношение к Украине
По словам публициста, он заметил изменение в отношении немецкого истеблишмента к Украине после знаменитой речи президента Франка-Вальтера Штайнмайера, в которой он раскаялся за годы пропутинской политики, основным проводником которой он был.
Что касается канцлера Олафа Шольца, то он сам выступал в Давосе и ему принадлежит фраза "Единственный путь к миру – это поражение России",
– напомнил Пионтковский.
Писториус является путинской закладкой: смотреть видео
Шольц следит за рейтингами
По мнению российского публициста, Шольц является политиком современной формации в отличие от визионера Бориса Джонсона. Британец понимает, что судьба мира решается на полях битвы в Украине. Немецкий канцлер следит за любыми колебаниями общественного мнения в опросах.
"Вот в Германии 46% населения выступают за передачу танков, а 43% – против. И вот он маневрирует так, чтобы не потерять и эти 43%", – уверен Андрей Пионтковский.
Передача Украине танков: важные новости
- Президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи нашему государству, в который вошел 31 танк M1 Abrams.
- Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что Украине следует предоставить противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и крылатые ракеты с радиусом поражения до 150 километров.
- Украина может рассчитывать на несколько десятков Leopard от Испании. Известно, что эти танки находятся в хорошем состоянии.
- Всего же в Украину европейские страны. передадут более 100 танков Leopard 2. Также 14 танков Challenger 2 пообещала Великобритания.