Без опыта работы в правительстве

Что известно о Пите Хегсете и его взглядах на Украину рассказал Остап Ярыш, информирует 24 Канал.

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Пит Хегсет – консервативный телеведущий на телеканале FoX News и ветеран армии США. Он служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо, награжден двумя "бронзовыми звездами". Его номинация удивила многих в Вашингтоне, ведь Хегсет не имеет опыта работы в правительстве или на руководящих должностях по безопасности.

Зато он известен критикой военного руководства США и генералов, которые по словам Хегсета, внедряют либеральную повестку в американской армии. Особую критику Хегсет направил в сторону начальника объединенных штабов США Чарльза Брауна. Поэтому многие задаются вопросом, какой будет динамика внутри Пентагона под руководством Хегсета.

Высказывания об Украине, Путине и НАТО

Относительно его взглядов об Украине, то удалось найти несколько комментариев с 2022 года. В феврале, через четыре дня после полномасштабного вторжения, Хегсет заявил, что события в Украине важны, но "они блекнут по сравнению с преступностью на моих улицах, с либерализмом в моей культуре, с инфляцией в моих карманах".

Впоследствии, в первые недели вторжения, он называл российского президента Владимира Путина военным преступником, который хочет восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Киеву. "Обеспечить Украину тем, что ей нужно, быстрее, чем мы это делаем. Администрация Джо Байдена не делает этого достаточно быстро, чтобы украинцы смогли свергнуть Путина и оттолкнуть его обратно".

Также Пит Хегсет резко критиковал НАТО: "Почему Америка в течение последнего века должна слушать самоуверенные и импотентные государства, которые просят нас придерживаться устаревших и односторонних оборонных договоренностей, которых они сами больше не придерживаются?".

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Позже Пит Хегсет в одном из интервью назвал "раздутой" мысль о том, что война России против Украины может перерасти в более широкий конфликт в Европе, а мотивы Путина вторгнуться в Украину описал как "я хочу свое дерьмо назад" (I want my shit back).

До конца неясно, какова позиция Пита Хегсета сейчас. Некоторые республиканцы в 2022 году критиковали Байдена за недостаточную помощь Украине, а в 2024 году – за слишком большие суммы для Киева, выступая против дополнительной помощи. Новых комментариев Хегсета об Украине с 2024 года я пока не нашел.

Кроме Министерства обороны, Дональд Трамп также объявил о других номинациях. ЦРУ может возглавить Джон Рэтклифф, который в 2020 – 2021 годах был директором национальной разведки США. А новосозданный департамент эффективности правительства (DOGE) возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами. Название департамента созвучно с названием криптовалюты, которую продвигает Маск.