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      Все военные с 1 марта будут питаться по-новому: что изменилось

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      С весны 2020-го во всех военных частях Украины ввели новую систему питания. Улучшений в этой сфере ждали давно, однако из-за судебной тяжбы они задерживались.

      Ключевую реформу в Вооруженных силах, которая приравняла питание наших армейцев к стандартам военных НАТО, ждали с 2018-го. Еще летом прошлого года лишь половина военных питалась по обновленной системой, другие – довольствовались малым. Тогда определенное количество продуктов было ограничено 30 наименованиями.

      К слову: В Раде предлагают наказывать за надругательство над украинскими военными и их формой

      Почему реформа задержалась?

      Дело в том, что Окружной админсуд в июле 2019-го остановил реформу питания. Обосновывали это поставщики продуктов, которые настаивали на том, что приказ министерства об изменении системы питания вроде бы содержал признаки регуляторного акта и контролировал отношения между Минобороны и хозяйствующими субъектами. Тогда в суде представители оборонного ведомства доказали, что указанный приказ имел распорядительный характер. В январе 2020-го дело удалось окончательно выиграть, потому реформе дали зеленый свет.

      Для сравнения: Как в 2018-м кормили украинских военных

      Какое питание военных теперь?

      • Ежедневный рацион составит по каталогу.
      • Военные сами смогут выбрать, чем им питаться, главное не выйти за определенную сумму.
      • Стоимость суточного комплекта на одного солдата определена в пределах от 67 до 74 гривен.
      • Система позволила увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания.
      • К рациону защитников добавили свежие овощи, фрукты, а также кофе.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Андрей Загороднюк Вооруженные силы Украины
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