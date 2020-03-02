Усі військові з 1 березня харчуються по-новому: що змінилося

З весни 2020-го в усіх військових частинах України запровадили нову систему харчування. Покращень в цій сфері чекали давно, однак через судову тяганину вони затримувалися.

На ключову реформу у Збройних силах, що прирівняла харчування наших армійців до стандартів військових НАТО, чекали з 2018-го. Ще влітку минулого року лише половина військових харчувалася за оновленою системою, інші – задовольнялися малим. Тоді визначена кількість продуктів була обмежена 30 найменуваннями.

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Чому реформа затрималася?

Річ у тім, що Окружний адмінсуд у липні 2019-го зупинив реформу харчування. Обґрунтовували це постачальники продуктів, які наполягали на тому, що наказ міністерства про зміну системи харчування начебто містив ознаки регуляторного акту та контролював відносини між Міноборони та господарюючими суб’єктами. Тоді у суді представники оборонного відомства довели, що вказаний наказ мав розпорядчий характер. Тому у січні 2020-го справу вдалося остаточно виграти, тому реформі дали зелене світло.

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Яке харчування військових тепер?