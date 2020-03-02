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      Усі військові з 1 березня харчуються по-новому: що змінилося

      - Читать новость на русском
      Як харчування виглядало раніше і як зараз / колаж 24 каналу

      З весни 2020-го в усіх військових частинах України запровадили нову систему харчування. Покращень в цій сфері чекали давно, однак через судову тяганину вони затримувалися.

      На ключову реформу у Збройних силах, що прирівняла харчування наших армійців до стандартів військових НАТО, чекали з 2018-го. Ще влітку минулого року лише половина військових харчувалася за оновленою системою, інші – задовольнялися малим. Тоді визначена кількість продуктів була обмежена 30 найменуваннями.

      До слова: У Раді пропонують карати за наругу над українськими військовими і їхньою формою

      Чому реформа затрималася?

      Річ у тім, що Окружний адмінсуд у липні 2019-го зупинив реформу харчування. Обґрунтовували це постачальники продуктів, які наполягали на тому, що наказ міністерства про зміну системи харчування начебто містив ознаки регуляторного акту та контролював відносини між Міноборони та господарюючими суб’єктами. Тоді у суді представники оборонного відомства довели, що вказаний наказ мав розпорядчий характер. Тому у січні 2020-го справу вдалося остаточно виграти, тому реформі дали зелене світло.

      Для порівняння: Як у 2018-ому годували українських військових

      Яке харчування військових тепер?

      • Щоденний раціон складатитмуть за каталогом. 
      • Військові самі зможуть вибрати, чим їм харчуватися, головне не вийти за визначену суму.
      • Вартість добового комплекту на одного солдата визначений в межах від 67 до 74 гривень
      • Система дозволила збільшити набір продуктів з 30 до 400 одиниць та значно покращити рівень та якість харчування.
      • До раціону оборонців додали свіжі овочі, фрукти, а також каву.
      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Андрій Загороднюк Збройні сили України
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