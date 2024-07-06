Питер Фуше погиб на поле боя. Об этом стало известно 1 июля. Друзья и побратимы поделились воспоминаниями о добровольце в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Прощание с добровольцем Питером Фуше

Подруга Питера, содиректор благотворительного фонда Галина, рассказала, что для мужчины было важно, что он является частью украинской армии.

В Киеве попрощались с добровольцем Питером Фуше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Побратим, командир взвода разведки 67-й бригады рассказал, что Питер Фуше – человек, который справлялся с тремя работами одновременно.

Он учился, тренировался с большим упорством, а также делал очень много в своем фонде для того, чтобы помочь нам. Поэтому со временем научился и был довольно-таки хорошим медиком и хорошим бойцом,

– отметил Лоза.

В Киеве попрощались с добровольцем Питером Фуше / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Питер Фуше эвакуировал более 200 раненых бойцов. Тяжелую работу разбавлял британским юмором.

Вчера я был британцем, сегодня я украинец,

– заявил Питер Фуше в одном из видео.

Его прах развеют над столицей, на Донбассе и часть отправят семье за границу.

Прощание с добровольцем / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Питера Фуше. Вечная память и слава Герою!