Мужчина стал уже третьим эстонским солдатом-добровольцем, который погиб на войне в Украине.

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На войне погиб эстонский доброволец

Мартин Яегер погиб 22 июня в бою возле села Райгородка на границе Харьковской и Луганской областей на линии Купянск – Сватово.

Как сообщают журналисты, он был частью Третьей штурмовой бригады, которая ведет сейчас ожесточенные бои на восток от поселка Боровая. В Украине Яегер служил в разных подразделениях, а к Третьей штурмовой присоединился месяц назад.

У Мартина сформировалось большое сообщество в Украине за тот год, который он там провел. За это время он работал в волонтерской гуманитарной организации, эвакуировал раненых с фронта, а теперь также воевал в рядах Третьей штурмовой. Он сумел очень хорошо использовать все свои навыки , как медицинские, так и военные в бою,

– рассказал Эрик Тикан, друг Яегера.

До войны в Украине Яегер прослужил более 10 лет в элитном подразделении Сил обороны Эстонии – Скаутском батальоне.

Для меня Мартин был прежде всего хорошим другом и товарищем, вместе мы также участвовали в миссии и несколько раз были в Украине. Он был очень веселым человеком, часто шутил. Для него братство было очень важным, одной из его целей в Украине было создать эстонское подразделение, он искал эстонцев для совместной работы,

– рассказал Тикан, друг погибшего.

Ранее также стало известно, что в Литве "Европейцем года" стал доброволец, который воюет за Украину. Военный посвятил свою награду всем тем, кто погиб на поле боя и борется за свободу и ценности Украины, Литвы и Европы в целом.