Чоловік став вже третім естонським солдатом-добровольцем, який загинув на війні в Україні.

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На війні загинув естонський доброволець

Мартін Яегер загигув 22 червня у бою біля села Райгородка на кордоні Харківської та Луганської областей на лінії Куп'янськ – Сватове.

Як повідомляють журналісти, він був частиною Третьої штурмової бригади, яка веде зараз запеклі бої на схід від селища Борова. В Україні Яегер служив у різних підрозділах, а до Третьої штурмової приєднався місяць тому.

У Мартіна сформувалася велика спільнота в Україні за той рік, який він там провів. За цей час він працював у волонтерській гуманітарній організації, евакуював поранених з фронту, а тепер також воював у лавах Третьої штурмової. Він зумів дуже добре використати всі свої навички , як медичні, так і військові в бою,

– розповів Ерік Тікан, друг Яегера.

До війни в Україні Яегер прослужив понад 10 років у елітному підрозділі Сил оборони Естонії – Скаутському батальйоні.

Для мене Мартін був перш за все добрим другом і товаришем, разом ми також брали участь у місії і кілька разів були в Україні. Він був дуже веселою людиною, часто жартував. Для нього братство було дуже важливим, однією з його цілей в Україні було створити естонське підрозділ, він шукав естонців для спільної роботи,

– розповів Тікан, друг загиблого.

Раніше також стало відомо, що в Литві "Європейцем року" став доброволець, який воює за Україну. Військовий присвятив свою нагороду всім тим, хто загинув на полі бою та бореться за свободу та цінності України, Литви та Європи загалом.