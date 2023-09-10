В сети, мягко говоря, шокированы таким "посетителем". Впрочем, никаких инцидентов в супермаркете не было с питоном.

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Змея в супермаркете Днепра

Сообщают, что питона в продуктовой коляске заметили в супермаркете 9 сентября на бульваре Славы в жилом массиве Победа. Интересно, что змея лежала среди других товаров, которые уже владелец (или владелица) выбрали.

Пользователи начали шутить и строить собственные предположения по поводу питона в магазине. В сети писали, что будто кто-то забыл жену или "сдал" змею на кормление в супермаркет:

"Кто-то ушел с тещей в магазин";

"Жену взял в магазин";

"Вот так подарок";

"И что, все есть хотят";

"Оно тоже есть хочет. Пусть его теперь супермаркет кормит";

"Собак в тележках возят, так чего бы других собак не возить".

Питон в супермаркете: смотрите видео

Впрочем, некоторые пользователи сети были возмущены – почему в некоторые заведения с собаками не пускают, а с огромным питоном – ни у кого не возникло вопросов.

К слову, это уже не первый случай "выгула" питона в Днепре. В мае 2023 года в сети сообщалось, что огромная змея лежала посреди парковой зоны и грелась на солнце. Возможно, это одна и та же змея.

На Волыни собака не пускала в авто владельца

В Волынской области бездомный собака сильно испугалась грозы и залез в чужой автомобиль. Когда владелец вернулся, пес начал на него лаять и не пускал в авто.

Чтобы вытащить испуганную собачку, пришлось вызвать спасателей. Когда те прибыли на место инцидента, то с помощью специального устройства успешно вытащила четырёхлапого из автомобиля. Операция обеспечила безопасность как животных, так и людей.