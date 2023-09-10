У мережі, м'яко кажучи, шоковані таким "відвідувачем". Втім, ніяких інцидентів у супермаркеті не було з пітоном.
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Змія в супермаркеті Дніпра
Повідомляють, що пітона у продуктовому візочку помітили у супермаркеті 9 вересня на бульварі Слави, що у житловому масиві Перемога. Цікаво, що змія лежала поміж інших товарів, які вже власник (або власниця) обрали.
Користувачі почали жартувати й будувати власні припущення щодо пітона в магазині. У мережі писали, що буцімто хтось забув дружину або "здав" змію на годування в супермаркет:
- "Хтось пішов з тещею в магазин";
- "Жінку взяв до магазину";
- "Оце так подарунок";
- "І що, всі їсти хочуть";
- "Воно теж їсти хоче. Нехай його тепер супермаркет годує";
- "Собак у візках возять, то чого б інших собак не возити".
Пітон у супермаркеті: дивіться відео
Втім, деякі користувачі мережі були обурені – чому в деякі заклади з собаками не пускають, а з величезним пітоном – ні у кого не виникло питань.
До слова, це вже не перший випадок "вигулу" пітона у Дніпрі. У травні 2023 року у мережі повідомляли, що величезна змія лежала посеред паркової зони та грілася на сонці. Можливо, це одна й та ж змія.
На Волині собака не пускав в авто власника
У Волинській області безпритульний собака сильно злякався грози й заліз у чужий автомобіль. Коли власник повернувся, то пес почав на нього гавкати й не пускав в авто.
Аби витягнути наляканого песика, довелося викликати рятувальників. Коли ті прибули на місце інциденту, то за допомогою спеціального пристрою успішно витягла чотирилапого з автомобіля. Операція забезпечила безпеку як тварини, так і людей.