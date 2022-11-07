О выпуске такого пива в США сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Именно он и предоставил фотографию банок пива "Азовсталь".
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Пиво "Азовсталь"
Из фотографий видно, что упаковка пива в честь защитников "Азовстали" воплощена в цветах флага Украины, а также имеет большое изображение трезубца.
В сети предполагают, что средства от продаж продукта пойдут на закупку протезов для украинских военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий.
Ноблсвилль – город-побратим
Также мэр Житомира сообщил, что готовится решение об установлении побратимских отношений с Ноблсвиллем. Они обещают win-win сотрудничество, в котором основные принципы:
- взаимоуважение,
- длительное сотрудничество,
- положительный результат для обеих сторон.
Такое решение подразумевает взаимное развитие бизнеса, туризма и торговли, а также привлечение инвестиций практически во всех сферах жизни общин. Более того, установление братства приобрело новые смыслы с началом полномасштабной войны в Украине. В частности, статус побратима позволяет отправлять гуманитарные грузы по упрощенной процедуре. Также города-побратимы приобщаются к проектированию восстановления украинских регионов, пострадавших в результате агрессии России.
В честь защитников "Азовстали"
- Напомним, что ранее компания LEGO создала фигурки героев "Азовстали". В комплекте также есть легендарные командиры Денис "Редис" Прокопенко, Богдан "Тавр" Кротевич и Святослав "Калина" Паламарь.
- Недавно последней довоенной партии металла "Азовстали" создали символические и браслеты "Символ несокрушимости" . Средства по продаже эксклюзивной партии планируют направить на закупку дронов для украинских военных.
- Такой браслет уже получил футболист Реала Лука Модрич от 7-летнего мальчика, потерявшего родителей в Мариуполе
- Также в Киеве 15 октября появилась 17-метровая надпись, сделанная из металла "Азовстали". Надпись "Верю в ВСУ" появилась у монумента Родины-матери.
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