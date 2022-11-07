О выпуске такого пива в США сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Именно он и предоставил фотографию банок пива "Азовсталь".

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Пиво "Азовсталь"

Из фотографий видно, что упаковка пива в честь защитников "Азовстали" воплощена в цветах флага Украины, а также имеет большое изображение трезубца.

В сети предполагают, что средства от продаж продукта пойдут на закупку протезов для украинских военных, получивших тяжелые ранения во время боевых действий.

Ноблсвилль – город-побратим

Также мэр Житомира сообщил, что готовится решение об установлении побратимских отношений с Ноблсвиллем. Они обещают win-win сотрудничество, в котором основные принципы:

взаимоуважение,

длительное сотрудничество,

положительный результат для обеих сторон.

Обратите внимание! Win-win – это сотрудничество, когда обе стороны в работе остаются довольны.

Такое решение подразумевает взаимное развитие бизнеса, туризма и торговли, а также привлечение инвестиций практически во всех сферах жизни общин. Более того, установление братства приобрело новые смыслы с началом полномасштабной войны в Украине. В частности, статус побратима позволяет отправлять гуманитарные грузы по упрощенной процедуре. Также города-побратимы приобщаются к проектированию восстановления украинских регионов, пострадавших в результате агрессии России.

В честь защитников "Азовстали"

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