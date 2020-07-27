Пиво, виски, телефоны и селфи: как живут задержанные в Ужгородском СИЗО – фото
В Ужгородском СИЗО задержанные теоретически сидят в одиночных камерах. На практике жизни для некоторых из них выглядит настоящим раем для заключенных – телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи.
Жизнь в СИЗО на Закарпатье
Некоторые из заключенных в Ужгородском СИЗО лишь теоретически сидят в одиночных камерах, написал в телеграме журналист Виталий Глагола.
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На практике же все выглядит несколько по-другому.
Если вы думали, что те, кто попадает в Ужгородский следственный изолятор – сидят в камерах, грустят и думают о своем плохом поведении – вы ошибались,
– написал Глагола.
Он выложил в сеть фото, отметив, что сделаны они не где-то в квартире, а в камере задержанных в Ужгороде. Телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи – вот реалии жизни в СИЗО.
Как живут задержанные в Ужгородском СИЗО / Фото Виталия Глаголы
Главный герой на снимке – Евгений Дребитко по кличке "Женя Белый". Он является фигурантом дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательствах в Ужгороде.
Задержанные с 21 марта 2020 года сидят в одиночных камерах. Однако это лишь на бумаге. Журналист отметил также, что пока "Денис Малюська заявляет о платных сертификатах в СИЗО – в Ужгородском СИЗО руководство их давно продает".
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Что известно о платных камерах в СИЗО
- Кабинет Министров 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Человек может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Эти деньги направляются в специальный фонд. В дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.