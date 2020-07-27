В Ужгородському слідчому ізоляторі затримані теоретично сидять в одиночних камерах. На практиці життя деяких з них виглядає справжнім раєм для ув’язнених – телефони, столи із вечерею, ірландське віскі, чеське пиво і селфі.

Життя у СІЗО на Закарпатті

Дехто з ув’язнених в Ужгородському СІЗО лише теоретично сидить в одиночних камерах, написав у телеграмі журналіст Віталій Глагола.

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На практиці ж усе виглядає дещо по-іншому.

Якщо ви думали, що ті, хто потрапляє в ужгородський слідчий ізолятор – сидять в камерах, сумують і думають про свою погану поведінку – ви помилялись,

– написав Глагола.

Він виклав у мережу фото, зазначивши, що зроблені вони не десь у квартирі, а у камері затриманих в Ужгороді. Телефони, столи із вечерею, ірландське віскі, чеське пиво і селфі – ось реалії життя в СІЗО.



Як живуть затримані в Ужгородському СІЗО / Фото Віталія Глаголи

Головний герой на знімку – Євген Дребітко на прізвисько "Женя Білий". Він є фігурантом справи про наїзд на поліцейського на посту у Нижніх Воротах та вимагання в Ужгороді.

Затримані із 21 березня 2020 року сидять в одиночних камерах. Однак це лише на папері. Журналіст відзначив також, що поки "Денис Малюска заявляє про платні сертифікати у СІЗО – в Ужгородському слідчому ізоляторі керівництво їх давно продає".

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