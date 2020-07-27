Міністерство юстиції запустило цікаву послугу – сертифікати у платні камери у СІЗО. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як виникла така ідея і чи є попит на сертифікати.

Подарунковий сертифікат коштує від однієї до 12 тисяч гривень. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав очільник Мін'юсту.

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Як виникла ідея з платними камерами у СІЗО

Він зауважив, що ідея продавати сертифікати у СІЗО виникла з кількох причин. Головна з них – це бажання заробити.

Нам потрібні гроші. Наші тюрми й слідчі ізолятори перебувають у жахливих умовах. Їх за щось потрібно ремонтувати та утримувати. Тюремна система може отримувати гроші коштом платних камер і коштом трошки екзотичного інструменту як подарунковий сертифікат на "місце" у СІЗО,

– пояснив глава Мін'юсту.

За словами міністра, популярність сертифікатів залежатиме від двох причин:

Почуття гумору.

Сертифікат працює не тільки як подарунок, а й можливість оплатити перебування в камері.

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Чи є попит на сертифікати на платні камери у СІЗО

Малюська зауважив, що у Мін'юсті не робили прорахунки, адже передбачити попит неможливо.

Собівартість такого сертифікату нульова. Щонайменше чотири сертифікати було придбано у першу годину роботи послуги. Вже 28 тисяч гривень у нас на рахунках є,

– повідомив Малюська.

Вартість сертифіката залежить від місця розташування СІЗО, а також терміну перебування.

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