Подарочные сертификаты в СИЗО: Малюська признался, как возникла идея
Министерство юстиции запустило интересную услугу – сертификаты в платные камеры в СИЗО. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, как возникла такая идея и есть ли спрос на сертификаты.
Подарунковий сертифікат коштує від однієї до 12 тисяч гривень. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав очільник Мін'юсту.
Важливо Можна дарувати чиновникам і суддям: "подарункові сертифікати" в СІЗО презентували у Мін'юсті
Як виникла ідея з платними камерами у СІЗО
Він зауважив, що ідея продавати сертифікати у СІЗО виникла з кількох причин. Головна з них – це бажання заробити.
Нам потрібні гроші. Наші тюрми й слідчі ізолятори перебувають у жахливих умовах. Їх за щось потрібно ремонтувати та утримувати. Тюремна система може отримувати гроші коштом платних камер і коштом трошки екзотичного інструменту як подарунковий сертифікат на "місце" у СІЗО,
– пояснив глава Мін'юсту.
За словами міністра, популярність сертифікатів залежатиме від двох причин:
- Почуття гумору.
- Сертифікат працює не тільки як подарунок, а й можливість оплатити перебування в камері.
Актуально Платні камери у СІЗО вже принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень
Чи є попит на сертифікати на платні камери у СІЗО
Малюська зауважив, що у Мін'юсті не робили прорахунки, адже передбачити попит неможливо.
Собівартість такого сертифікату нульова. Щонайменше чотири сертифікати було придбано у першу годину роботи послуги. Вже 28 тисяч гривень у нас на рахунках є,
– повідомив Малюська.
Вартість сертифіката залежить від місця розташування СІЗО, а також терміну перебування.
Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.