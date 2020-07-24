Можна дарувати чиновникам і суддям: "подарункові сертифікати" в СІЗО презентували у Мін'юсті
В Міністерстві юстиції запустили нову і доволі дивну послугу. Мовиться про "подарункові сертифікати" на користування послугами платних камер у СІЗО. І це не жарт.
Міністр юстиції Денис Малюська на своїй фейсбук-сторінці в жартівливій формі розповів про незвичне новведення.
Цікаво Платні камери у СІЗО вже принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень
Що відомо про "подарункові сертифікати" в СІЗО
- За словами міністра, придбати сертифікат можна за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/.
- Після цього слід обрати слідчий ізолятор, кількість днів ув'язнення та оплатити послугу, після чого отримати сертифікат. Діє він лише протягом пів року після купівлі.
- Якщо протягом вказаного терміну людину, якій подарували сертифікат, не візьмуть під варту, або ж вона не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються в якості благодійної допомоги слідчому ізолятору.
Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід!,
– іронізує міністр Денис Малюська.
Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2 000 грн, за тиждень — 8 000 грн, за місяць — 12 000 грн.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.
- Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень. Найбільше грошей за перебування у платних камерах заплати утримувані Київського слідчого ізолятора – майже 250 тисяч гривень.
До теми Міністр Малюська перевірив на собі платні СІЗО: які умови й ціни в різних містах