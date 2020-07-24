В Міністерстві юстиції запустили нову і доволі дивну послугу. Мовиться про "подарункові сертифікати" на користування послугами платних камер у СІЗО. І це не жарт.

Міністр юстиції Денис Малюська на своїй фейсбук-сторінці в жартівливій формі розповів про незвичне новведення.

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Що відомо про "подарункові сертифікати" в СІЗО

За словами міністра, придбати сертифікат можна за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/.

Після цього слід обрати слідчий ізолятор, кількість днів ув'язнення та оплатити послугу, після чого отримати сертифікат. Діє він лише протягом пів року після купівлі.

Якщо протягом вказаного терміну людину, якій подарували сертифікат, не візьмуть під варту, або ж вона не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються в якості благодійної допомоги слідчому ізолятору.

Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може навпаки, забули запросити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід!,

– іронізує міністр Денис Малюська.

Що відомо про платні камери у СІЗО

Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.

Вартість розміщення у такій камері в Києві залежить від терміну, за який платять: за добу — 2 000 грн, за тиждень — 8 000 грн, за місяць — 12 000 грн.

Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.

Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.

Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень. Найбільше грошей за перебування у платних камерах заплати утримувані Київського слідчого ізолятора – майже 250 тисяч гривень.

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Зверніть увагу! Платні камери працюють у Києві, Чернігові, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Вінниці, Харкові, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпрі та низці інших українських міст.



Попит на платні камери у СІЗО / Інфографіка Мін'юсту