В Министерстве юстиции запустили новую и довольно странную услугу. Говорится о "подарочных сертификатах" на пользование услугами платных камер в СИЗО. И это не шутка.

Министр юстиции Денис Малюська на своей фейсбук-странице в шутливой форме рассказал о необычном нововведении.

Интересно Платные камеры в СИЗО уже принесли государству прибыль в 318 тысяч гривен

Что известно о "подарочных сертификатах" в СИЗО

По словам министра, приобрести сертификат можно по ссылке: https://online.minjust.gov.ua/kvsn/.

После этого следует выбрать следственный изолятор, количество дней заключения и оплатить услугу, после чего получить сертификат. Действует он только в течение полугода после покупки.

Если в течение указанного срока человека, которому подарили сертификат, не возьмут под стражу, или же он не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи следственному изолятору.

Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход!,

– иронизирует министр Денис Малюська.

Что известно о платных камерах в СИЗО

Кабинет Министров Украины 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. То есть человек на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.

Стоимость размещения в такой камере в Киеве зависит от срока, за который платят: за сутки – 2 000 грн, за неделю – 8 000 грн, за месяц – 12 000 грн.

Эти средства направляются в специальный фонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.

Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.

По состоянию на 22 июля за пользование платными камерами в СИЗО люди, которых взяли под стражу, "выложили" уже 318 тысяч гривен. Больше всего денег за пребывание в платных камерах заплатили удерживаемые Киевского следственного изолятора – почти 250 тысяч гривен.

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Обратите внимание! Платные камеры работают в Киеве, Чернигове, Львове, Черновцах, Хмельницком, Виннице, Харькове, Житомире, Ивано-Франковске, Днепре и ряде других украинских городов.



Спрос на платные камеры в СИЗО / Инфографика Минюста