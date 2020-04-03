Пиво Corona временно перестали варить из-за коронавируса
Мексиканская пивоварня, производящая пиво Corona, приостанавливает свою деятельность. Правительство Мексики приняло решение временно приостановить всю деятельность, которая не относится к жизненно необходимым отраслям.
Компания, которой принадлежат бренды Pacifico и Modelo, сокращает свои мощности до минимальных до 30 апреля. В частности речь идет и о 11 пивоварнях Grupo Modelo, сообщает National Post.
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Что касается пива Corona, которое импортируют в 180 стран мира, то его производство планируют прекратить 5 апреля. В Grupo Modelo надеются, что им таки предоставят разрешение работать.
Если федеральное правительство считает целесообразным выдать определенные разъяснения, подтверждающие, что пиво является агропромышленным продуктом, то в Grupo Modelo готовы работать и гарантировать, что более 75% наших сотрудников будут на дистанционной работе,
– объясняют в компании.
Сейчас в Мексике зарегистрировано 1500 случаев заболевания COVID-19, 50 человек умерли. Мексиканское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в стране.
Всего в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, 53 тысячи случаев – летальные.
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