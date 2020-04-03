13:19
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пиво Corona временно перестали варить из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Пиво Corona импортируют в 180 стран мира / The Jakarta Post

      Мексиканская пивоварня, производящая пиво Corona, приостанавливает свою деятельность. Правительство Мексики приняло решение временно приостановить всю деятельность, которая не относится к жизненно необходимым отраслям.

      Компания, которой принадлежат бренды Pacifico и Modelo, сокращает свои мощности до минимальных до 30 апреля. В частности речь идет и о 11 пивоварнях Grupo Modelo, сообщает National Post.

      Читайте также Амулеты против коронавируса: почему Мексика может повторить судьбу Италии

      Что касается пива Corona, которое импортируют в 180 стран мира, то его производство планируют прекратить 5 апреля. В Grupo Modelo надеются, что им таки предоставят разрешение работать.

      Если федеральное правительство считает целесообразным выдать определенные разъяснения, подтверждающие, что пиво является агропромышленным продуктом, то в Grupo Modelo готовы работать и гарантировать, что более 75% наших сотрудников будут на дистанционной работе,
      – объясняют в компании.

      Сейчас в Мексике зарегистрировано 1500 случаев заболевания COVID-19, 50 человек умерли. Мексиканское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в стране.

      Всего в мире коронавирусом заразились более миллиона человек, 53 тысячи случаев – летальные.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Пиво Пивоварение Мексика
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 08:31 Курс валют на 3 апреля: доллар и евро снова упали в цене
      Новини України 4888
      сегодня , 08:06 Главные новости 2 апреля: список учреждений, которые могут работать в карантин, дело Ермака
      Новини України 10204
      сегодня , 10:35 Ляшко извинился за ложную информацию о количестве больных в Китае
      Лікування 50414
      сегодня , 09:20 Россия возмущена из-за срыва создания Консультативного совета: обвиняют Францию и Германию
      Новини України 4018
      сегодня , 06:20 Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог
      Новини України 8155
      сегодня , 07:20 Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог
      Новини України 4489
      сегодня , 08:13 Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов
      Новини України 4260
      сегодня , 12:34 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      Інтернет 368216
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:30 Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?
      Володимир Фесенко
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
      Соломія Ніколайчук
      Залиште відгук