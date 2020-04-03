Пиво Corona тимчасово перестали варити через коронавірус

Мексиканська пивоварня, яка виготовляє пиво Corona, призупиняє свою діяльність. Уряд Мексики ухвалив рішення тимчасово припинити всю діяльність, яка не належить до життєво необхідних галузей.

Компанія, якій належать бренди Pacifico і Modelo, скорочує свої потужності до мінімальних до 30 квітня. Зокрема йдеться і про 11 пивоварень Grupo Modelo, повідомляє National Post.

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Щодо пива Corona, яке імпортують до 180 країн світу, то його виробництво планують припинити 5 квітня. У Grupo Modelo сподіваються, що їм таки нададуть дозвіл працювати.

Якщо федеральний уряд вважає за доцільне видати певні роз'яснення, що підтвердять, що пиво є агропромисловим продуктом, то у Grupo Modelo готові працювати і гарантувати, що понад 75% наших співробітників будуть на дистанційній роботі,

– пояснюють у компанії.

Наразі у Мексиці зареєстровано 1 500 випадків захворювання на COVID-19, 50 осіб померли. Мексиканський уряд оголосив надзвичайну ситуацію в країні.

Загалом у світі коронавірусом інфікувались більше мільйона людей, 53 тисячі випадків – летальні.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу