Заметим, что Андрей Пивоварский сообщил о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением. Известно, что его действия нанесли Украине убытков более чем на 30 миллионов долларов.

Читайте также Наворовали на сумасшедшую сумму: двоим лицам сообщено о подозрении в хищении ГП "Антонов"

Пивоварский уже внес залог

Об этом эксминистр сообщил в своем фейсбуке. Он отметил, что залог уже внесен, и что суд подтвердил получение суммы. Пивоварский также поблагодарил всех, кто помог этому, звонил по телефону и писал, а также предлагал помощь.

Ваши слова поддержки, подкрепленные поступками (имеются в виду мгновенное внесение залога), дают силы отстаивать свою собственную правоту в дальнейшем. Пожалуй, в этой жизни я все-таки делаю правильные вещи!

– добавил он.

Заметим, что избрали Пивоварскому меру пресечения во время заседания 16 марта. Тогда ВАКС назвал сумму в 9 997 900 гривен. Эту сумму он и внес вечером 17 марта.

Согласно решению суда, экс-министр до 16 мая обязан также прибывать в правоохранительные органы по первому требованию. Он также должен сообщать об изменении места жительства и работы. Кроме того, у Пивоварского нет возможности покидать пределы Киевской области. А еще ему запрещено общаться со свидетелями по делу.

Что известно о подозрении для Пивоварского