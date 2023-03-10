Кроме того, злоумышленники составляли ложные официальные документы. Следует добавить, что в этот же день СБУ сообщила о подозрении экскеровщикам ГП "Антонов", чьи действия привели к уничтожению "Мечты".

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Что известно о коррупции на ГП "Антонов"

По данным следствия, в июле 2018 года адвокатское объединение в рамках договора о предоставлении юридических услуг должно было помочь ГП "Антонов" взыскать задолженность по обанкротившемуся АО "Брокбизнесбанк".

В результате в пользу ГП "Антонов" было передано бывшее здание Брокбизнесбанка, расположенное в Киеве. Согласно документам, вознаграждение адвокатов за предоставленные юридические услуги должно составлять 5% стоимости переданного, но нереализованного имущества.

В НАБУ отмечают, что директор по правовым вопросам ГП "Антонов", находясь в сговоре с директором адвокатского объединения, согласовал оплату услуг в завышенном размере – почти 10% от оценочной стоимости здания (переплата составила около 7 миллионов гривен).

Позже юрфирма обратилась в ГП "Антонов", чтобы они доплатили еще 11,05 миллиона гривен, поскольку "Антонов" передал это помещение Кабинету министров как выплату собственных долгов, а новая оценка стоимости здания увеличилась до 212,90 миллионов гривен. Это вознаграждение в госпредприятии согласовано.

В сентябре 2022 года ВАКС наложил арест на всю сумму средств, перечисленных ГП "Антонов" адвокатскому объединению.

Поскольку местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщили в заочном порядке. В НАБУ также отметили, что действующее руководство ГП сотрудничает со следствием и способствует установлению всех обстоятельств преступления.

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