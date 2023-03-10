Крім того, зловмисники складали неправдиві офіційні документи. Варто додати, що цього ж дня СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії".

До теми Знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру екскерівникам заводу "Антонов"

Що відомо про корупцію на ДП "Антонов"

За даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об'єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП "Антонов" стягнути заборгованість зі збанкрутілого АТ "Брокбізнесбанк".

В результаті на користь ДП "Антонов" було передано колишню будівлю Брокбізнесбанку, розташовану у Києві. Згідно з документами, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги має становити 5% вартості переданого, проте нереалізованого майна.

У НАБУ зазначають, що тогочасний директор із правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові з директором адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг у завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата становила близько 7 мільйонів гривень).

Пізніше юрфірма звернулася до ДП "Антонов", щоб вони доплатили ще 11,05 мільйона гривень, оскільки "Антонов" передав це приміщення Кабінету міністрів як виплату власних боргів, а нова оцінка вартості будівлі збільшилася до 212,90 мільйона гривень. Цю винагороду у держпідприємстві узгодили.

Відтак, у вересні 2022 року ВАКС наклав арешт на всю суму коштів, перерахованих ДП "Антонов" адвокатському об'єднанню.

Оскільки місце перебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили у заочному порядку. У НАБУ також зазначили, що чинне керівництво ДП співпрацює зі слідством та сприяє встановленню всіх обставин злочину.

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