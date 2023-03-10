Крім того, зловмисники складали неправдиві офіційні документи. Варто додати, що цього ж дня СБУ повідомила про підозру екскерівникам ДП "Антонов", чиї дії призвели до знищення "Мрії".
До теми Знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру екскерівникам заводу "Антонов"
Що відомо про корупцію на ДП "Антонов"
За даними слідства, у липні 2018 року адвокатське об'єднання в межах договору про надання юридичних послуг мало допомогти ДП "Антонов" стягнути заборгованість зі збанкрутілого АТ "Брокбізнесбанк".
В результаті на користь ДП "Антонов" було передано колишню будівлю Брокбізнесбанку, розташовану у Києві. Згідно з документами, винагорода адвокатів за надані юридичні послуги має становити 5% вартості переданого, проте нереалізованого майна.
У НАБУ зазначають, що тогочасний директор із правових питань ДП "Антонов", перебуваючи у змові з директором адвокатського об'єднання, погодив оплату послуг у завищеному розмірі – майже 10% від оціночної вартості будівлі (переплата становила близько 7 мільйонів гривень).
Пізніше юрфірма звернулася до ДП "Антонов", щоб вони доплатили ще 11,05 мільйона гривень, оскільки "Антонов" передав це приміщення Кабінету міністрів як виплату власних боргів, а нова оцінка вартості будівлі збільшилася до 212,90 мільйона гривень. Цю винагороду у держпідприємстві узгодили.
Відтак, у вересні 2022 року ВАКС наклав арешт на всю суму коштів, перерахованих ДП "Антонов" адвокатському об'єднанню.
Оскільки місце перебування осіб не встановлено, про підозру їм повідомили у заочному порядку. У НАБУ також зазначили, що чинне керівництво ДП співпрацює зі слідством та сприяє встановленню всіх обставин злочину.
Семен Кривонос став директором НАБУ: що варто знати про нього
- Офіційне рішення про призначення Семена Кривоноса новим директором НАБУ з'явилося 6 березня, коли Кабмін зібрався на позачергове засідання. Кандидатуру Кривоноса оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Кривонос був керівником Державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ.
- Однак відмовився від посади, бо журналісти-розслідувачі стверджували, що його статки не відповідають доходам. Зокрема Кривонос не задекларував квартиру в Києві вартістю 3 мільйони гривень.
- У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. Загальна кількість балів – 224.