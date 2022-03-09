Он добавил, что орков нужно лупить, даже если нет оружия.

Важно За время блокады оккупантами Мариуполя погибли около 1300 мирных жителей

Пи*дите орков днем и ночью! С оружием и без! В городах и селах! Объясняя им простую и понятную нам самим истину: войти в Украину с войной может попробовать каждый, а вот уйти после этого живыми,

– подчеркнул Кодачигов.

Он призвал не слушать бред, ведь ВСУ на подъеме. Поэтому важно верить в свою армию.

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