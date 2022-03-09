Він додав, що орків треба лупити, навіть якщо не маєте зброї.

Важливо За час блокади окупантами Маріуполя загинуло близько 1300 мирних мешканців

Пи*діть орків вдень та вночі! Зі зброєю і без! У містах та селах! Пояснюючи їм просту та зрозумілу нам самим істину: увійти в Україну з війною може спробувати кожен, а ось піти після цього живими,

– наголосив Кодачігов.

Він закликав не слухати маячню, адже ЗСУ на підйомі. Тому важливо вірити в свою армію.



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