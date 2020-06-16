Женщина в нетрезвом состоянии на автомобиле "ВАЗ 21103" наехал на четверых детей. Инцидент произошел 15 июня в селе Слободка, что на Винничине.

Сейчас один из пострадавших мальчиков находится в состоянии травматической комы в реанимации, сообщает НПУ.

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Как предварительно установили правоохранители, 32-летняя местная жительница из разворота задним ходом наехала на четырех детей, которые в то время играли у соседского двора.

► В каком состоянии дети

Пострадавшие дети – в возрасте по 4, 6, 7 и 8 лет. После аварии их с травмами разной степени забрала "скорая" в Винницкую областную детскую клиническую больницу. У старшего из травмированных мальчиков – открытая черепно-мозговая травма и политравма. Сейчас ребенок находится в травматической коме.

► Какое наказание грозит женщине

То, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения за рулем, подтвердили результаты медицинского обследования. "Драгер" зафиксировал 1.07 промилле алкоголя – а это в пять раз превышает допустимую норму.

Женщину уже задержали, ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Доза алкоголя превышала норму в 5 раз / Скриншот

Один из пострадавших – в травматической коме / Скриншот

Смотрите видео НПУ: полиция расследует обстоятельства аварии