Жінка у нетверезому стані на автомобілі "ВАЗ 21103" наїхала на чотирьох дітей. Інцидент стався 15 червня у селі Слобідка, що на Віннчині.

Наразі один з постраждалих хлопчиків перебуває у стані травматичної коми в реанімації, повідомляє НПУ.

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Як попередньо встановили правоохоронці, 32-річна місцева мешканка під розвороту заднім ходом наїхала на чотирьох дітей, які в той час грали біля сусідського подвір'я.

► В якому стані діти

Потерпілі діти – віком по 4, 6, 7 та 8 років. Після аварії їх з травмами різного ступеню забрала "швидка" у Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню. У найстаршого з травмованих хлопчиків – відкрита черепно-мозкова травмою та політравма. Наразі дитина перебуває у травматичній комі.

► Яке покарання загрожує жінці

Те, що жінка була в стані алкогольного сп'яніння за кермом, підтвердили результати медичного обстеження. "Драгер" зафіксував 1.07 проміле алкоголю – а це в п'ять разів перевищує допустиму норму.

Жінку вже затримали, їй загрожує від загрожує до 8 років позбавлення волі.



Доза алкоголю перевищувала норму в 5 разів / Скриншот



Один з постраждалих – у травматичній комі / Скриншот

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