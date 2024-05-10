Ранее из-под стражи выпустили двух других организаторов "пьяных вечеринок" – Ярослава Домбровского и Олега Захарова. Тогда подозреваемые вышли под залог в размере 402 тысячи гривен каждый.
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Третьего организатора "пьяных вечеринок" отпустили
В Киевской областной прокуратуре, на запрос журналистов Суспильного, отметили, что во время недавнего судебного заседания прокурор настаивал на продлении меры пресечения Андрею Ярине в виде содержания под стражей. Голосеевский районный суд в конце концов удовлетворил ходатайство прокурора, хотя и частично.
Решением суда ему (обвиняемому – 24 Канал) продолжили содержание под стражей с определением залога в размере 272 500 грн. Эту сумму обвиняемый внес, в связи с чем он был освобожден из-под стражи,
– отметили в Киевской областной прокуратуре.
В то же время обвиняемого суд обязал носить электронное средство контроля и запретил покидать место жительства без разрешения. Кроме того, Андрею Ярине запрещено общаться со свидетелями или потерпевшими по этому делу, и он должен сдать свой паспорт на хранение.
Что известно о скандале с "пьяными вечеринками"
- В начале 2023 года получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые организовывали "пьяные вечеринки" в Киеве. Сообщается, что средний возраст лиц, участвовавших в этих мероприятиях, составляет 20 лет.
- Полиция провела обыски у организаторов пьяных вечеринок по месту проживания фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области, после чего объявила парням подозрения. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников вещи для создания порноконтента, мобильные телефоны, наличные. Кроме того, подозреваемые хвастались этим контентом в социальных сетях.
- Двух организаторов этих "вечеринок" Андрея Ярину и Ярослава Домбровского сначала были взяты под стражу. Однако Домбровского впоследствии отпустили, поскольку те внесли залог.
- Третьего подозреваемого Олега Захарова задержали только в марте 2023 года. Его подозревают в сексуальном насилии. Парня также отпустили после внесения залога.