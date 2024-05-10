Раніше з-під варти випустили двох інших організаторів "п'яних вечірок" – Ярослава Домбровського та Олега Захарова. Тоді підозрювані вийшли під заставу у розмірі 402 тисячі гривень кожен.
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Третього організатора "п'яних вечірок" відпустили
У Київській обласній прокуратурі, на запит журналістів Суспільного, зазначили, що під час нещодавнього судового засідання прокурор наполягав на продовженні запобіжного заходу Андрію Ярині у вигляді тримання під вартою. Голосіївський районний суд зрештою задовольнив клопотання прокурора, хоча й частково.
Рішенням суду йому (обвинуваченому – 24 Канал) продовжили тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 272 500 грн. Цю суму обвинувачений вніс, у зв'язку з чим його було звільнено з-під варти,
– наголосили в Київській обласній прокуратурі.
Водночас обвинуваченого суд зобов'язав носити електронний засіб контролю і заборонив залишати місце проживання без дозволу. Крім того, Андрію Ярині заборонено спілкуватися зі свідками або потерпілими у цій справі, і він повинен здати свій паспорт на зберігання.
Що відомо про скандал з "п'яними вечірками"
- На початку 2023 року набула розголосу історія про групу молодих людей з Івано-Франківська, які організовували "п'яні вечірки" в Києві. Повідомляється, що середній вік осіб, які брали участь у цих заходах, становить 20 років.
- Поліція провела обшуки в організаторів п'яних вечірок за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області, після чого оголосила хлопцям підозри. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників речі для створення порноконтенту, мобільні телефони, готівку. Окрім того, підозрювані хвалилися цим контентом у соціальних мережах.
- Двох організаторів цих "вечірок" Андрія Ярину та Ярослава Домбровського спочатку взяли під варту. Однак Домбровського згодом відпустили, оскільки ті внесли заставу.
- Третього підозрюваного Олега Захарова затримали лише у березні 2023 року. Його підозрюють у сексуальному насильстві. Хлопця також відпустили після внесення застави.