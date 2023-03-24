22 березня поліція вручила підозру ще одному організатору "п'яних вечірок", на яких знущалися з дівчат. Справа набула розголосу у лютому, коли у соцмережі почали розповсюджувати інформацію про насилля.
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Підозрюваного відправили під варту
21-річного Олега Захара, який є третім організатором вечірок, відправили під варту з альтернативою застави у 402 тисячі гривень. Справу розглядають за звинуваченням у сексуальному насиллі.
Суд схвалив вимогу прокуратури, яка наполягала на триманні підозрюваного під вартою. Водночас адвокат організатора вечірок просив повністю відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний Олег Захар / Фото Watchers.Media
Суд проходив у закритому режимі. На слуханні були присутні лише особи з групи підтримки підозрюваного. Четверо з них заявили про готовність взяти підозрюваного на поруки.
Що відомо про п'яні вечірки
- Група хлопців з Івано-Франківська організовувала "п'яні вечірки" у Києві. У середньому, зловмисникам було по 20 років. Хлопці запрошували дівчат на вечірки, де їх споювали, а потім знущалися з них.
- "Герої" вирішили ще й хвалитися цим у соцмережах. Вони ділилися світлинами й відео з вечірок у соцмережах. Всю провину за скоєне хлопці скидали на "легковажних дівчат, які знали, куди йдуть".
- Двох підозрюваних у цій справі вже отримали перші вироки. Андрія Ярину та Ярослава Домбровського триматимуть під вартою щонайменше до 1 квітня 2023 року.