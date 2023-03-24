22 березня поліція вручила підозру ще одному організатору "п'яних вечірок", на яких знущалися з дівчат. Справа набула розголосу у лютому, коли у соцмережі почали розповсюджувати інформацію про насилля.

Важливо Від ґвалтування до розстрілу військових: в ООН опублікували звіт про злочини Кремля в Україні

Підозрюваного відправили під варту

21-річного Олега Захара, який є третім організатором вечірок, відправили під варту з альтернативою застави у 402 тисячі гривень. Справу розглядають за звинуваченням у сексуальному насиллі.

Суд схвалив вимогу прокуратури, яка наполягала на триманні підозрюваного під вартою. Водночас адвокат організатора вечірок просив повністю відмовити у задоволенні клопотання.



Підозрюваний Олег Захар / Фото Watchers.Media

Суд проходив у закритому режимі. На слуханні були присутні лише особи з групи підтримки підозрюваного. Четверо з них заявили про готовність взяти підозрюваного на поруки.

Що відомо про п'яні вечірки