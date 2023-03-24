22 марта полиция вручила подозрение еще одному организатору "пьяных вечеринок", на которых издевались над девушками. Дело получило огласку в феврале, когда в соцсети начали распространять информацию о насилии.

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Подозреваемый был отправлен под стражу

21-летний Олег Захар, который является третьим организатором вечеринок, был отправлен под стражу с альтернативой залога в 402 тысячи гривен. Дело рассматривают по обвинению в сексуальном насилии.

Суд одобрил требование прокуратуры, которая настаивала на содержании подозреваемого под стражей. В то же время адвокат организатора вечеринок просил полностью отказать в удовлетворении ходатайства.



Подозреваемый Олег Захар / Фото Watchers.Media

Суд проходил в закрытом режиме. На слушании присутствовали только лица группы поддержки подозреваемого. Четверо из них заявили о готовности взять подозреваемого на поруки.

Что известно о пьяных вечеринках