Пьяные драки с участием полицейского в Полтаве: есть пострадавшие

Двое нетрезвых мужчин вечером совершили серию нападений на прохожих. Сначала на улице избили двух студентов, а впоследствии начали досаждать женщине.

За нее вступился случайный свидетель, который также получил от нападавших. Услышав крики, из дома выбежал муж потерпевшей женщины, и чтобы остановить драку совершил предупредительный выстрел вверх резиновой пулей.

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В ходе работы следственно-оперативной группы установлено, что одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения "Полтава". В связи с этим, дело взялось расследовать ГБР. Также местная полиция назначила служебную проверку. По факту нападений открыто 2 уголовных производства.

Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более работника правоохранительного органа. С такими нам явно не "по дороге". Попутно информирую, что мы всегда открыты к диалогу и призываю граждан немедленно сообщать нам о любых нарушениях со стороны правоохранителей. Реагирование будет мгновенное, объективное и законное,

– сообщили в полиции.

Также избили 17-летнего студента. От удара битой парень получил разрыв селезенки. Парня уже прооперировали.