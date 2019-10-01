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      П'яні бійки за участі поліцейського у Полтаві: є постраждалі

      76 Читать новость на русском

      Двоє нетверезих чоловіків надвечір здійснили серію нападів на перехожих. Спочатку на вулиці побили двох студентів, а згодом почали докучати жінці.

      За неї вступився випадковий свідок, який також отримав від нападників. Почувши крики, з будинку вибіг чоловік потерпілої жінки, і щоб зупинити бійку здійснив попереджувальний постріл вгору гумовою кулею.

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      У ході роботи слідчо-оперативної групи встановлено, що одним із фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв`язку з цим, справу взялося розслідувати ДБР. Також місцева поліція призначила службову перевірку. За фактом нападів відкрито 2 кримінальних провадження.

      Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу. З такими нам явно не "по дорозі". Принагідно інформую, що ми завжди відкриті до діалогу і закликаю громадян негайно повідомляти нам про будь-які порушення з боку правоохоронців. Реагування буде миттєве, об`єктивне та законне,
      – повідомили у поліції.

      Також побили 17-річного студента. Від удару битою хлопець отримав розрив селезінки. Хлопця вже прооперували.

       

      blog_ava
      Сьогодні останній день, коли можна розрахуватися копійками номіналом 1, 2 та 5
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      Теги: Новини України Новини Полтави Кримінальні новини Кримінал Поліція
      Джерело: 24 канал
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