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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Пьяные оккупанты пытались прорвать позиции украинских морских пехотинцев: есть погибший

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Один из оккупантов во время нападения погиб
Один из оккупантов во время нападения погиб

На днях на Мариупольском направлении боевики из состава так называемого "9-го отдельного полка морской пехоты" российско-оккупационных войск пытались "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО. Но вынуждены были отступить с потерями.

По данным военных, "три поборника "русского мира", вероятно, изрядно приняв на "грудь", решили "прорвать" передовые позиции отдельной бригады морской пехоты сил АТО... В результате огневого контакта один член группы был уничтожен, а остальные быстро сбежали с поля боя". Об этом сообщили в Штабе АТО.

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Оккупанты оставили на поле боя свое оружие

"Следует добавить, что это незаконное вооруженное формирование российско-оккупационных войск уже давно пользуется дурной славой среди местного населения, а также получило от него "почетное наименование" полк алконавтов", – сообщили военные.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе АТО
Источник: 24 Канал
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