П’яні окупанти намагалися прорвати позиції українських морських піхотинців: є загиблий

Днями на Маріупольському напрямку бойовики зі складу так званого "9-го окремого полку морської піхоти" російсько-окупаційних військ намагалися "прорвати" передові позиції окремої бригади морської піхоти сил АТО. Але змушені були відступити з втратами.

За даним військових, "три поборника "руського міра", ймовірно добряче прийнявши на "грудь", вирішили "прорвати" передові позиції окремої бригади морської піхоти сил АТО… У результаті вогневого контакту одного члена групи було знищено, а решта хутко втекла з поля бою". Про це повідомили у Штабі АТО.

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Окупанти залишили на полі бою свою зброю

"Слід додати, що це незаконне збройне формування російсько-окупаційних військ вже давно зажило недоброї слави серед місцевого населення, а також отримало від нього "почесне найменування" полк алконавтів", – повідомили військові.