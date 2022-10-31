Фортуна повернулась другой стороной: пьяный депутат Путина Карпов упал у Госдумы и теперь в коме

Анатолий Карпов – депутат от "Единой России" и экс-шахматист – так напился, что не смог удержаться на ногах и упал прямо возле Госдумы. Конечно же, пропагандисты придумали басню о "избивших его неизвестных".

Очевидно, искать этих "неизвестных" нужно в алкомаркете на полках. Детали пьяного "отрицательного полета" Карпова скрыть было так тяжело, что даже родственники депутата признали: "нападения не было". Новость сообщили РосСМИ, информирует 24 канал.

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Карпов был госпитализирован. В настоящее время он находится в отделении нейрореанимации Института имени Склифосовского. У депутата диагностировали:

закрытую черепно-мозговую травму;

перелом левой бедренной кости.

СМИ сообщают, что Карпова ввели в искусственную кому.

РосСМИ сообщают о массовом пьянстве среди "политической элиты"

Похоже, российская политическая элита понимает, что Кремль проигрывает по всем фронтам. Украина уверенно идет к победе, а врать о мифических успехах российского "пушечного мяса" становится все труднее.

На фоне этих "отрицательных успехов" российская "политическая элита" ушла в массовый запой. Заглядывают в рюмку все: от министров до губернаторов.

Скрыть алковикенды уже даже не пытаются. По данным СМИ, Путин узнал о массовом хобби своих подчиненных и даже сделал им предупреждение.

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