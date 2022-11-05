Что известно о состоянии пропутинского шахматиста Карпова

Очевидно, что догадки об алкогольном опьянении, вовсе не догадки, а реальная причина такого инцидента. Карпов был сразу госпитализирован, а сегодня, 5 ноября, росСМИ начали писать новости о его состоянии.

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Состояние депутата от "Единой России" и экс-шахматиста оценивается как крайне тяжелое. Ранее помощник Карпова объяснял, что причиной госпитализации стало сотрясение мозга в результате неудачного падения. Впрочем, всем очевидно, что это очередная ложь из уст россиян.

В больнице у Карпова диагностировали множественные травмы, в частности:

гематомы головы

переломы правой теменной и правой височной костей

Пока известно, что Карпов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как отмечают росСМИ, за жизнь 12-го чемпиона мира по шахматам борются врачи.

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