Що відомо про стан пропутінського шахіста Карпова

Тож, очевидно, що здогадки про алкогольне сп'яніння, зовсім не здогадки, а реальна причина такого інциденту. Карпова одразу госпіталізували, а сьогодні, 5 листопада, росЗМІ почали писати новини про його стан.

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Стан депутата від "Єдиної Росії" й ексшахіста оцінюється як украй важкий. Раніше помічник Карпова пояснював, що причиною госпіталізації став струс мозку внаслідок невдалого падіння. Втім, всім очевидно, що це чергова брехня з уст росіян.

У лікарні у Карпова діагностували множинні травми, зокрема:

гематоми голови

переломи правої тім'яної та правої скроневої кісток

Наразі відомо, що Карпова під'єднали до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Як зауважують росЗМІ, за життя 12-го чемпіона світу з шахів борються лікарі.

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