Пьяный боевик заставил наблюдателей ОБСЕ ехать по дороге с минами

В пятницу, 22 июня, пьяные пророссийские боевики заставили наблюдателей миссии ОБСЕ ехать по заминированной дороге на восток через населенный пункт Петровское (неподконтрольный власти Украины, 41 километр южнее Донецка).

Об этом говорится в отчете ССМ ОБСЕ за 23 июня.

Там уточнили, что патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных авто направлялся на восток через Петровское по дороге, которой наблюдатели последний раз пользовались 20 февраля 2018. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, но хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: среди украинских военных есть много раненых

"В этот момент на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги, наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины -еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящего из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем", – сообщили в миссии ОБСЕ.

Там отметили, что предмет находился в 300 метрах к юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения.

Пока патруль рассматривал возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что дальше на восток их пропустят,

– сообщили в СММ ОБСЕ.

Там также отметили, что команда СММ указала пророссийскому боевику на наличие мины, однако тот позволил проехать в восточном направлении. Поэтому, наблюдателям пришлось ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины.

Читайте также: Разведка сообщила про принудительные антиукраинские митинги в оккупированном Донбассе

После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги до перекрестка подальше от мины, которую было видно.

"На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, а также проволоку дистанционного управления, протянутую из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка", – обратили внимание в миссии.

Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте представителям вооруженных формирований.