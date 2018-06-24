11:18
24 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
19°C 10°C
  • понедельник
    21°C 11°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пьяный боевик заставил наблюдателей ОБСЕ ехать по дороге с минами

202 Читати новину українською
Миссия ОБСЕ на Донбассе
Миссия ОБСЕ на Донбассе / Иллюстративное фото

В пятницу, 22 июня, пьяные пророссийские боевики заставили наблюдателей миссии ОБСЕ ехать по заминированной дороге на восток через населенный пункт Петровское (неподконтрольный власти Украины, 41 километр южнее Донецка).

Об этом говорится в отчете ССМ ОБСЕ за 23 июня.

Там уточнили, что патруль СММ в составе 6 сотрудников на 2 бронированных авто направлялся на восток через Петровское по дороге, которой наблюдатели последний раз пользовались 20 февраля 2018. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, но хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: среди украинских военных есть много раненых

"В этот момент на северном конце рва, ориентировочно за 1 метр от дороги, наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины -еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящего из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем", – сообщили в миссии ОБСЕ.

Там отметили, что предмет находился в 300 метрах к юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения.

Пока патруль рассматривал возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть этот район, добавив, что дальше на восток их пропустят,
– сообщили в СММ ОБСЕ.

Там также отметили, что команда СММ указала пророссийскому боевику на наличие мины, однако тот позволил проехать в восточном направлении. Поэтому, наблюдателям пришлось ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины.

Читайте также: Разведка сообщила про принудительные антиукраинские митинги в оккупированном Донбассе

После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги до перекрестка подальше от мины, которую было видно.

"На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, а также проволоку дистанционного управления, протянутую из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка", – обратили внимание в миссии.

Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте представителям вооруженных формирований.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе ОБСЕ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сегодня, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 169
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сегодня, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 667
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 июня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 16053
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 июня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 279
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 июня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1601
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук