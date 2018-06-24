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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Ситуация на Донбассе: среди украинских военных есть много раненых

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Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение субботы, 23 июня, российские оккупационные силы 25 раз обстреляли из артиллерии и минометов украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил. В результате 5 украинских бойцов получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что большинство боевых действий проходили с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток пророссийские боевики активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.

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По информации украинской разведки, 23 июня были ликвидированы трое бойцов российских оккупационных сил и еще 4 получили ранения. Пророссийские боевики также потеряли 1 единицу автотранспорта.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. На Донецком направлении – вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Самые активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе Лебединского, Павлополя, Широкино и Водяного.


Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу,
– отметили в штабе ООС.

С начала суток 24 июня российские оккупационные силы 1 раз открывали огонь по украинским защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе Гнутово, что на Мариупольском направлении.

 

Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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