Ситуація на Донбасі: серед українських військових є багато поранених

Протягом суботи, 23 червня, російські окупаційні сили 25 разів обстріляли з артилерії та мінометів українських військових у зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Внаслідок цього 5 українських бійців зазнали поранень та були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. У першій половині доби проросійські бойойивик активно застосовували ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення – БМП.

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За інформацією української розвідки, 23 червня було ліквідовано трьох бійців російських окупаційних сил та ще 4 поранено. Проросійські бойовики також втратили 1 одиницю автотранспорту.

Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. На Донецькому напрямку – поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найактивніші бойові дії упродовж доби тримали на Маріупольському напрямку – в районі Лебединського, Павлополя, Широкиного та Водяного.



Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу,

– наголосили у штабі ООС.

З початку доби 24 червня російські окупаційні сили 1 раз відкривали вогонь по українських захисниках з РПГ та стрілецької зброї у районі Гнутового, що на Маріупольському напрямку.